Привести ЦА в высокодоходный хайп проект

Есть группа ВК, нужно привлечь ЦА. Предложите свои варианты по привлечению ( не скидывайте готовые списки того что вы умеете). Люди должны быть реальные, заинтересованные, не накрутка. Бюджет тестовый, в бюджет включены затраты на рекламу. Будет результат, будет крупный заказ. Вот ссылка на группу: https://vk.com/redexpeoplebit