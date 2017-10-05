Привести ЦА в высокодоходный хайп проект

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок135 просмотров

Есть группа ВК, нужно привлечь ЦА. Предложите свои варианты по привлечению ( не скидывайте готовые списки того что вы умеете). Люди должны быть реальные, заинтересованные, не накрутка. Бюджет тестовый, в бюджет включены затраты на рекламу. Будет результат, будет крупный заказ. Вот ссылка на группу: https://vk.com/redexpeoplebit

8 лет назад
aleksandrson01
Александр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров