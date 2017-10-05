Необходимо раскрутить несколько видео с ютуба по конкурентным запросам ключей около 150. Нужно вывести в ТОП 3 Гугла. Оплата по договорённости.
Привести ЦА в высокодоходный хайп проект
Есть группа ВК, нужно привлечь ЦА. Предложите свои варианты по привлечению ( не скидывайте готовые списки того что вы умеете). Люди должны быть реальные, заинтересованные, не накрутка. Бюджет тестовый, в бюджет включены затраты на рекламу. Будет результат, будет крупный заказ. Вот ссылка на группу: https://vk.com/redexpeoplebit
Заявки фрилансеров
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