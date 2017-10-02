Нужно оставить комментарии на англоязычных форумах и блогах со ссылкой на нужные сайты. Я буду давать адрес страницы, на которую нужно ссылаться и анкоры, которые нужно устанавливать в ссылке. Ищете подходящий форум/блог. ...
Необходимо найти клиента для ВзаимоПиара + клиента по рекламе
Объявление РАЗОВОЕ!
В наличии имеется женский паблик 370 тысяч подписчиков
Паблик живой, людям нравится, 80% девушек
Необходимо найти ВП (ВЗАИМОПИАР) - кто в теме, тот поймет
Так же необходимо найти рекламодателя
Цена договорная
Заявки фрилансеров
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