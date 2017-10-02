Необходимо найти клиента для ВзаимоПиара + клиента по рекламе

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка159 просмотров

Объявление РАЗОВОЕ!

В наличии имеется женский паблик 370 тысяч подписчиков

Паблик живой, людям нравится, 80% девушек

Необходимо найти ВП (ВЗАИМОПИАР) - кто в теме, тот поймет

Так же необходимо найти рекламодателя

Цена договорная

8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров