Создать страницу в FB для магазина CARISMO.RU

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок162 просмотра

День добрый!

Суть задачи в названии проекта.

Срок до конца недели.

Требования: минималистичность, аккуратность, удобство для пользователя.

Устроит стандартное решение.

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Пишите сразу стоимость + ссылки на примеры созданных вами страниц.

8 лет назад
yeya
Анна 
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров