Наладить работу 2х групп в соц сетях.

Есть 2 группы вконтакте. Тематика - самообразование. Нужно наладить их работу:

1) очередь интересного контента

2) наладить обсуждения в группе. Боты \ не боты не важно. Самим отвечать. Придумывать \ брать у конурентов интересные темы.

3)Придумать план мероприятий, как сделать эти группы живыми. Чтобы любой перешедший в них с проекта подумал, вау. Прикольный проект, надо вступить.

4) Если пользователи дают какой-то фидбек по основному продукту или сообщают об ошибках - передавать данные сообщения техподдержке.

В группах должна появиться и поддерживаться жизнь, трафик настоящих пользователей в них есть.