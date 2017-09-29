Наладить работу 2х групп в соц сетях.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок156 просмотров

Есть 2 группы вконтакте. Тематика - самообразование. Нужно наладить их работу:

1) очередь интересного контента

2) наладить обсуждения в группе. Боты \ не боты не важно. Самим отвечать. Придумывать \ брать у конурентов интересные темы.

3)Придумать план мероприятий, как сделать эти группы  живыми. Чтобы любой перешедший в них с проекта подумал, вау. Прикольный проект, надо вступить. 

4) Если пользователи дают какой-то фидбек по основному продукту или сообщают об ошибках - передавать данные сообщения техподдержке.

В группах должна появиться и поддерживаться жизнь, трафик настоящих пользователей в них есть.

8 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров