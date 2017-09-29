Жидкости для электронных сигарет. Нужно продвигать группы среди целевой аудитории (вейперы от 20 до 35 лет). Способы только белые. В случае хорошего результата, предложим длительное сотрудничество. Ссылки на группы пришлю в личку, ...
Наладить работу 2х групп в соц сетях.
Есть 2 группы вконтакте. Тематика - самообразование. Нужно наладить их работу:
1) очередь интересного контента
2) наладить обсуждения в группе. Боты \ не боты не важно. Самим отвечать. Придумывать \ брать у конурентов интересные темы.
3)Придумать план мероприятий, как сделать эти группы живыми. Чтобы любой перешедший в них с проекта подумал, вау. Прикольный проект, надо вступить.
4) Если пользователи дают какой-то фидбек по основному продукту или сообщают об ошибках - передавать данные сообщения техподдержке.
В группах должна появиться и поддерживаться жизнь, трафик настоящих пользователей в них есть.
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