Сообщения на англоязычных форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки169 просмотров

Нужно оставить комментарии на англоязычных форумах и блогах со ссылкой на нужные сайты. 

Я буду давать адрес страницы, на которую нужно ссылаться и анкоры, которые нужно устанавливать в ссылке.  

  • Ищете подходящий форум/блог. Один из способов: берете анкор, делаете его поиск в гугле с добавлением слова forum. Перед вами будет список форумов и тем, где нужно оставлять комментарии;
  • Регистрируетесь на форуме и оставляете комментарий в теме со ссылкой на нужную страницу.
Ваш комментарий должен содержать полноценный вопрос или ответ, а не быть простой отпиской в стиле Thank you или Useful information... Часть комментариев можно делать с цитатами постов других участников. 

Прочее:  

  • Ваше сообщение должно быть на английском языке, соответственно нужны базовые знания английского для постинга комментариев;
  • Ваше сообщение должно быть уникальным, копировать его с другого форума нельзя;
  • На одном форуме оставляете только одну ссылку;
  • Количество форумов, на которых можно оставлять ссылки, не ограничено.
8 лет назад
danil3000
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров