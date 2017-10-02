Сообщения на англоязычных форумах

Нужно оставить комментарии на англоязычных форумах и блогах со ссылкой на нужные сайты.

Я буду давать адрес страницы, на которую нужно ссылаться и анкоры, которые нужно устанавливать в ссылке.

Ищете подходящий форум/блог. Один из способов: берете анкор, делаете его поиск в гугле с добавлением слова forum. Перед вами будет список форумов и тем, где нужно оставлять комментарии;

Регистрируетесь на форуме и оставляете комментарий в теме со ссылкой на нужную страницу.

Ваш комментарий должен содержать полноценный вопрос или ответ, а не быть простой отпиской в стиле Thank you или Useful information... Часть комментариев можно делать с цитатами постов других участников.

Прочее: