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Сделать объявление для ВК с помощью спинтакса
Может кто не знает что такое спинтакс попробую объяснить
Говоря простыми словами, это размножение с помощью рандомного выбора вариантов.
Сам шаблон выглядит как {a|b|c}, где в квадратные скобки заключаются варианты, которые разделяются вертикальными чертами.
Вариантов может быть сколько угодно много, а внутри одного текста сколько угодно таких шаблонов. По сути, весь текст может состоять из них.
Например, наш шаблон будет выглядеть как {Привет|Здравствуйте}, я {медведь|заяц}!
Из этого шаблона могут получиться фразы
- «Привет, я медведь!»
- «Здравствуйте, я медведь!»
- «Привет, я заяц!»
- «Здравствуйте, я заяц!»
Как придумать к этому шаблон?
Мы в голове прикидываем, какие вариации и каким словам мы можем придумать.
Начнём по порядку, «Очень» можно заменить на «сильно», «невыносимо», «чрезвычайно» и прочее.
Значит первая часть конструкции – Мне {очень|сильно|невыносимо|чрезвычайно}
Например, слово «ваша» можно заменить на «твоя».
Значит следующая часть – {твоя|ваша}.
Получаем шаблон Мне {очень|сильно|невыносимо|чрезвычайно} нравится {твоя|ваша} публикация.
Объявление нужно сделать к этому офферу http://shopmaybay.ru/bobbybag-lp1/
вот пример объявления:
Заявки фрилансеров
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