Сделать объявление для ВК с помощью спинтакса

Может кто не знает что такое спинтакс попробую объяснить

Говоря простыми словами, это размножение с помощью рандомного выбора вариантов.

Сам шаблон выглядит как {a|b|c}, где в квадратные скобки заключаются варианты, которые разделяются вертикальными чертами.

Вариантов может быть сколько угодно много, а внутри одного текста сколько угодно таких шаблонов. По сути, весь текст может состоять из них.

Например, наш шаблон будет выглядеть как {Привет|Здравствуйте}, я {медведь|заяц}!

Из этого шаблона могут получиться фразы

«Привет, я медведь!»

«Здравствуйте, я медведь!»

«Привет, я заяц!»

«Здравствуйте, я заяц!»

Т.е. у нас есть какая-то структура предложения, например «Мне очень нравится ваша публикация!».

Как придумать к этому шаблон?

Мы в голове прикидываем, какие вариации и каким словам мы можем придумать.

Начнём по порядку, «Очень» можно заменить на «сильно», «невыносимо», «чрезвычайно» и прочее.

Значит первая часть конструкции – Мне {очень|сильно|невыносимо|чрезвычайно}

Например, слово «ваша» можно заменить на «твоя».

Значит следующая часть – {твоя|ваша}.

Получаем шаблон Мне {очень|сильно|невыносимо|чрезвычайно} нравится {твоя|ваша} публикация.

Объявление нужно сделать к этому офферу http://shopmaybay.ru/bobbybag-lp1/

вот пример объявления:

https://vk.com/wall-117381362_15710