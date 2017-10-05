SMM-специалист

1. Предложите ключевую идею присутствия в социальных сетях бренда салонов красоты «Точка Красоты»(сайт компании - https://tochkafamily.ru/)и опишите как эта идея может бытьреализована в контент-политике.

Предложите активации нескольких форматов (то, что будет мотивировать пользователей на активные действия):

- простой формат для еженедельной активации;

- средний формат для ежемесячной активации;

- сложный формат для ежеквартальной активации.

2. Для страницы Европейского медицинского центра (https://www.facebook.com/emcmos) подготовьтеконтент-план постов на неделю. Это должны быть ежедневные советы по здоровью, медицине, питанию и пр. Пост должен включать в себя не просто совет - он должен содержать научный факт, ссылку на исследование, научный университет, где было сделано это открытие, имя руководителей – профессоров, которые его совершили.

3. Для страницы https://vk.com/rhanaclinic необходимо сделать 5 примеров рекламных постов, для размещения в тематических группах.

Требуется:

- разработать текст поста (в тексте должна быть ссылка на группу);

- подобрать визуал к посту;

- подобрать 5 сообществ и аргументировать, почему они подходят.

4. Для страницы https://www.facebook.com/healthyball.ru/ необходимо провести анализ текущей контентной политики и разработать рекомендации по повышению привлекательности контента.

5. Для telegram-канала https://t.me/nuarttv нужно составить контент-план и подобрать визуалы + инфоповоды на неделю.