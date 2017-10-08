География: Россия Тематика: взаимотношения между мужчиной и женщиной Задача: 1. Подбор тизерных площадко 2. Создание рекламных компаний на них 3. Создание креативов и отслеживание результатов
Нужно продвинуть студию вокала, спб.
Занимаемся очно и в скайпе ВК, Instagram, Facebook, YouTube.
Заявки фрилансеров
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