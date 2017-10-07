Поиск людей в интернете (соц. сетях, форумах, сайтах)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок202 просмотра

Ваша задача: поиск людей, заинтересованных в бесплатной юридической помощи абсолютно любой сложности в определенных городах. Плачу сразу, на любой кошелек.

Ваше доход будет зависеть от вас самих!

Города и сумма: 

Кострома 20

Москва 90

Санкт-Петербург 70

Екатеринбург 20

Красноярск 20

Нижний Новгород 20

Ростов-на-Дону 20

Волгоград 20

Новосибирск 20

Краснодар 20

Ярославль 20

8 лет назад
guest_15073788433992
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров