География: Россия Тематика: взаимотношения между мужчиной и женщиной Задача: 1. Подбор тизерных площадко 2. Создание рекламных компаний на них 3. Создание креативов и отслеживание результатов
Поиск людей в интернете (соц. сетях, форумах, сайтах)
Ваша задача: поиск людей, заинтересованных в бесплатной юридической помощи абсолютно любой сложности в определенных городах. Плачу сразу, на любой кошелек.
Ваше доход будет зависеть от вас самих!
Города и сумма:
Кострома 20
Москва 90
Санкт-Петербург 70
Екатеринбург 20
Красноярск 20
Нижний Новгород 20
Ростов-на-Дону 20
Волгоград 20
Новосибирск 20
Краснодар 20
Ярославль 20
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется КрМ - крауд-маркетолог, человек, который оставляет комментарии на форумах, блогах, сервисах вопрос/ответ. Оплата 60 р за 1 ссылку Необходимо найти тематичные площадки и разместить 50 ссылокСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который имеет опыт раскрутки youtube канала, который будет направлять меня в развитии канала.. Подсказывать как правильно сделать чтобы трафик увеличивать, как правильно оптимизировать видео, теги, превью и т.д. т.п. Вообщем нужен человек с опытом и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Продвижение группы в вк и страницы в инстаграмме с нуля. Деятельность-ремонт техники Apple. Нужны реальные подписчики, не накрутка. Так же требуется постоянные администрирование этих страниц, подбор контента, написание постов на постоянной основе.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Тема: жидкие обои Город: Самара Количество подписчиков нужно порядка 5000 человек. Аккаунт практически пуст, размещено 10 записей. Предлагайте стоимость и срокСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо обеспечить просмотры и лайки с положительными комментариями, а также подписчиков на канал https://www.youtube.com/channel/UCJrdN0HlzaH_pYUNUTjV-UAСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем преподавателя с хорошим произношением на роль ведущего Влога по изучению английского языка на Youtube. Наша база – 200 тысяч подписчиков, Влог будет масштабно раскручиваться. От вас креативный, масштабный подход к обучению, опыт ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Есть группа ВК, нужно привлечь ЦА. Предложите свои варианты по привлечению ( не скидывайте готовые списки того что вы умеете). Люди должны быть реальные, заинтересованные, не накрутка. Бюджет тестовый, в бюджет включены затраты на рекламу. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Группе в инстаграмм (тема яхтинг путешествия) около 2х лет. https://www.instagram.com/yachtrelax/ на сегодня 595 публикаций 14тыс. подписчиков Подписки: 4 488 требуется работа по оптимизации, постигну материала страницы для конвертации в реальных ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Предложите ключевую идею присутствия в социальных сетях бренда салонов красоты «Точка Красоты»(сайт компании - https://tochkafamily.ru/)и опишите как эта идея может бытьреализована в контент-политике. Предложите активации нескольких форматов (то, что будет мотивировать пользователей ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад