Раскрутка youtube канала -бизнес тематика, уже 12 000 подписчиков есть

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка164 просмотра

Требуется человек который имеет опыт раскрутки youtube канала, который будет направлять меня в развитии канала.. Подсказывать как правильно сделать чтобы трафик увеличивать, как правильно оптимизировать видео, теги, превью и т.д. т.п. Вообщем нужен человек с опытом и желанием работать. По оплате договоримся.. 

8 лет назад
drugan177
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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