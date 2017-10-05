Продвижение вконтакте и инстаграмме

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок187 просмотров

Продвижение группы в вк и страницы в инстаграмме с нуля. Деятельность-ремонт техники Apple. Нужны реальные подписчики, не накрутка. Так же требуется постоянные администрирование этих страниц, подбор контента, написание постов на постоянной основе. 

Написание постов
8 лет назад
guest_15072884108411
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров