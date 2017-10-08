Необходимо продвижение и ведение салона красоты в ВК и ИНСТАГРАМ.

Требуется человек который имеет опыт раскрутки youtube канала, который будет направлять меня в развитии канала.. Подсказывать как правильно сделать чтобы трафик увеличивать, как правильно оптимизировать видео, теги, превью и т.д. т.п. Вообщем нужен человек с опытом и ...