Необходимо продвижение и ведение салона красоты в ВК и ИНСТАГРАМ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок254 просмотра

Необходимо продвижение и ведение салона красоты в ВК и ИНСТАГРАМ.

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8 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров