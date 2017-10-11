Зарегистрироваться на 17 форумах

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Завершен8 заявок210 просмотров

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Оплата - договорная

Сроки - 1-2дня

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Анастасия отлично справилась с заданием! Без подсказок и напоминаний что нужно вложиться в сроки. Задание было выполнено на отлично. Спасибо)
c Владимиром работать одно удовольствие. Задача была поставлена четко, всегда был на связи, если возникали какие-либо вопросы. Оплата сразу же после проделанной работы. В общем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад