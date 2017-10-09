Хотим найти человека который именно в нашей сфере (модели веб кам) мог бы помочь с соцсетями. Собственно нужно - лиды конечно) Соотв.что это будет и как это решать вам, нужно понимать сколько это ...
Создание и ведение группы в facebook
Проект по недвижимости.
В частности пиар агентства и агента недвижимости.
Необходимо будет сделать дизайн группы, также поддержание и наполнение группы полезным контентом.
Ее продвижение и реклама группы. Только живые реальные подписчики не боты и не люди нагнанные искусственно.
В день нужно в среднем 2-3 публикации
Работа может строится следующим образом:
1. Согласование статей вместе с Вами (ваши статьи или ваши найденные, переработанные статьи которые могут быть интересны)
2. Я скидываю статьи вы их перерабатываете
Приоритет будет на 1-ом варианте.
Также интересно продвижение и реклама группы.
Возможно аналогичное сотрудничество по группе в Контакте
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