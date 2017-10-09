Создание и ведение группы в facebook

Проект по недвижимости.

В частности пиар агентства и агента недвижимости.

Необходимо будет сделать дизайн группы, также поддержание и наполнение группы полезным контентом.

Ее продвижение и реклама группы. Только живые реальные подписчики не боты и не люди нагнанные искусственно.

В день нужно в среднем 2-3 публикации

Работа может строится следующим образом:

1. Согласование статей вместе с Вами (ваши статьи или ваши найденные, переработанные статьи которые могут быть интересны)

2. Я скидываю статьи вы их перерабатываете

Приоритет будет на 1-ом варианте.

Также интересно продвижение и реклама группы.

Возможно аналогичное сотрудничество по группе в Контакте