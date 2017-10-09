Создание и продвижение 2 групп в контакте и инстаграмм для 2интернет магазинов посуды. Графическое оформление страницы в стиле имеющегося сайта Первоначальное заполнение страницы группы поматериалам сайта. Приглашение участников в ...
Раскрутка youtube канала
Нужен специалист по раскрутке канала.
Обязанности:
- Сделать стратегию продвижения канала
- Оптимизация канала, текущих и последующих видео роликов
- Продвижение канала при помощи рекламы (например Google AdSense).
- Анализировать полученную статистику. Мониторить поведение посетителей на канале, количество переходов на интернет-ресурс, рассчитывать конверсию, изучать целевую аудиторию. Делать выводы и необходимые корректировки.
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