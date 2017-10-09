Раскрутка youtube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок157 просмотров

Нужен специалист по раскрутке канала.

Обязанности:

  • Сделать стратегию продвижения канала
  • Оптимизация канала, текущих и последующих видео роликов
  • Продвижение канала при помощи рекламы (например Google AdSense).
  • Анализировать полученную статистику. Мониторить поведение посетителей на канале, количество переходов на интернет-ресурс, рассчитывать конверсию, изучать целевую аудиторию. Делать выводы и необходимые корректировки.
Обязательно должен быть опыт работы больше года и портфолио по этой теме.
8 лет назад
kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров