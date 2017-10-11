Наполнить ВК 4 группы контентом

$52
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки240 просмотров

Ищу исполнителя для наполнения в течении 1 месяца 4 групп в ВК

ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1fhQl0OnYpZUyn99pwmiPf2bpIUCOZiIq_Rd4MEw3GIA/edit?usp=sharing

Цена указана за все 4 группы

1) Пришлите группы, которые вы ведете или вели

2) Результат(достижения), которые мы можете отметить по каждой из них.

3) Были ли сложности при ведении, что не получилось.

4) Сможете показать статистику по каждой из них в промежутке, с даты начала когда взялись по сегодняшний день

Информация желательно по каждой группе

8 лет назад
Omi4Sem
Семён 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров