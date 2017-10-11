Наполнить ВК 4 группы контентом

Ищу исполнителя для наполнения в течении 1 месяца 4 групп в ВК

ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1fhQl0OnYpZUyn99pwmiPf2bpIUCOZiIq_Rd4MEw3GIA/edit?usp=sharing

Цена указана за все 4 группы

1) Пришлите группы, которые вы ведете или вели

2) Результат(достижения), которые мы можете отметить по каждой из них.

3) Были ли сложности при ведении, что не получилось.

4) Сможете показать статистику по каждой из них в промежутке, с даты начала когда взялись по сегодняшний день

Информация желательно по каждой группе