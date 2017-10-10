Управление репутацией в сети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Доброго времени суток!

Требуется специалист умеющий управлять и создавать репутацию.

Темы - личностный рост, знакомства, секс, личные отношения, брак, избавление от страхов, психосоматических болей и т.п.

Техники:

Личный коучинг 

Расстановки по Берту Хеллингеру 

Трансерфинг. 

От вас предложение с доказательством, что вы понимаете о чем речь. И что способны выполнить работу.

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8 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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