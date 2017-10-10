Управление репутацией в сети

Доброго времени суток!

Требуется специалист умеющий управлять и создавать репутацию.

Темы - личностный рост, знакомства, секс, личные отношения, брак, избавление от страхов, психосоматических болей и т.п.

Техники:

Личный коучинг

Расстановки по Берту Хеллингеру

Трансерфинг.

От вас предложение с доказательством, что вы понимаете о чем речь. И что способны выполнить работу.

В качестве бонуса решение ваших проблем со скидкой до 100%

Плачу всегда - см отзывы.