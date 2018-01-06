Создание корпоративной страницы компании в VK, FaceBook и Instagram.

Добрый день.

Компании для продвижения на рынке и поддержания новостной части нужно создание страниц VK, FaceBook и Instagram.

тематика на сайте pkf-avtomatika.ru

возможно будет деление по брендам Hormann, CAME, GEZE и в этом случае необходимо создание 3-х страниц VK, FaceBook и Instagram.

со Своей стороны фото и большую часть контента я могу предоставить.

Срок реализации проекта до 1 месяца

С ув. Владимир