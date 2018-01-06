Создание корпоративной страницы компании в VK, FaceBook и Instagram.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок219 просмотров

Добрый день.

Компании для продвижения на рынке и поддержания новостной части нужно создание страниц VK, FaceBook и Instagram.

тематика на сайте pkf-avtomatika.ru

возможно будет деление по брендам Hormann, CAME, GEZE и в этом случае необходимо создание 3-х страниц VK, FaceBook и Instagram.

со Своей стороны фото и большую часть контента я могу предоставить.

Срок реализации проекта до 1 месяца

С ув. Владимир

8 лет назад
Nuro
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$250
30 дней
Все выполнено, спасибо
Отличный заказчик!Все на высшем уровне.Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
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