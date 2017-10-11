Специалист по продвижение услуг на profi.ru, avito.ru и т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок661 просмотр

Нужен специалист по ведению аккаунта тренера по фитнесу на профильных сайтах по типу  profi.ru, avito.ru и т.д. 

Необходимо продвигать услуги персонального тренера www.doctor-skliff.ru/ 

P.S. Товарищи, просьба не копипастить, это очень огорчает и хочется в ответ писать всякие неприятные вещи с нецензурными словами. 

Я прекрасно понимаю, что отечественные клиенты по большей части м...даки, и метать бисер перед св...ньями никому не охота. 

Но все же просьба: пишите только по существу, если есть – прилагайте кейсы.

8 лет назад
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

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