Специалист по продвижение услуг на profi.ru, avito.ru и т.д.

Нужен специалист по ведению аккаунта тренера по фитнесу на профильных сайтах по типу profi.ru, avito.ru и т.д.

Необходимо продвигать услуги персонального тренера www.doctor-skliff.ru/

P.S. Товарищи, просьба не копипастить, это очень огорчает и хочется в ответ писать всякие неприятные вещи с нецензурными словами.

Я прекрасно понимаю, что отечественные клиенты по большей части м...даки, и метать бисер перед св...ньями никому не охота.

Но все же просьба: пишите только по существу, если есть – прилагайте кейсы.