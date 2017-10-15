Увеличение продаж косметики из Азии

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок158 просмотров

Здравствуйте! Необходимо увеличить количество продаж косметики на сайте и в соц. сетях косметической продукции Laranna из Азии. Проанализировать эффективность работы сайта для клиентов с маркетинговой стороны. Подобрать наилучший эффективный вид рекламы для нашей ниши. Косметику позиционируем как уникальную, сделанную на основе натурального дерева Танака, которое растёт в Мьянме (Азия).  Продукт для России абсолютно новый. В этом основная проблема, которую надо решить! Цель- увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда! Ресурсы, которые нужно рекламировать:Website -

Laranna.ru

Facebook  https://m.facebook.com/laranna.ru/

Instagram http://instagram.com/laranna_cosmetics

Вконтакте https://vk.com/public153604516

Одноклассники https://ok.ru/profile/574596242385

8 лет назад
guest_15080772461063
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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