Таргетинг во Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок152 просмотра

Нужна настройка и ведение РК во Вконтакте.Два направления 1. офлайн точка натуральной косметики. 2. Интернет магазин материалов для маникюра и наращивания ногтей.От вас опыт и положительные показатели в творческих проектах или продаже инфопродуктов, услуг.

8 лет назад
abcgroop
Стогов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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