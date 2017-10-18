ютуб реклама + таргетинг на определенные города
Рассылка сообщений в ВК
Нужно разослать сообщения по заданной базе ID.
Базу предоставлю, сообщение предоставлю.
Задание для тех, кто уже работает с рассылками и у кого есть соответствующий софт.
Заявки фрилансеров
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