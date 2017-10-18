Рассылка сообщений в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок160 просмотров

Нужно разослать сообщения по заданной базе ID.

Базу предоставлю, сообщение предоставлю. 

Задание для тех, кто уже работает с рассылками и у кого есть соответствующий софт.

8 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров