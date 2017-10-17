Сделать рассылку в телеграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок259 просмотров

На постоянной основе или разово (те. например я вам буду платить за каждую рассылку в телеграмме по факту отправки). Есть контакты (наши клиенты), нужно по ним рассылать рекламную информацию.

8 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров