Оставить комментарии на форумах - нужен крауд-маркетолог

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки306 просмотров

Интересуют  форумы в Москве и области, если у вас уже есть аккаунты это замечательно.

Требуется КрМ - крауд-маркетолог, человек, который оставляет комментарии на форумах

Вот что требуется

1) собрать площадки - Где обсуждают Межкомнатные двери, входные двери, фурнитуру для дверей.

2) отправить мне на утверждение

3) зарегистрироваться и прислать доступы к аккаунтам, могу дать почту с которой надо регится

4) Начинать постить в обсуждаемых темах или создавать свою тему,

5) Постоянно поддерживать ветку на форуме

6) Накручивать аккаунт, сообщениями на разных ветках

Вот такой план работ, это не на один месяц.

Пример площадки -  http://www.sibdom.ru/forum/topic/31/

8 лет назад
nariman_s
Нариман 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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