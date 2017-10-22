Оставить комментарии на форумах - нужен крауд-маркетолог

Интересуют форумы в Москве и области, если у вас уже есть аккаунты это замечательно.

Требуется КрМ - крауд-маркетолог, человек, который оставляет комментарии на форумах

Вот что требуется

1) собрать площадки - Где обсуждают Межкомнатные двери, входные двери, фурнитуру для дверей.

2) отправить мне на утверждение

3) зарегистрироваться и прислать доступы к аккаунтам, могу дать почту с которой надо регится

4) Начинать постить в обсуждаемых темах или создавать свою тему,

5) Постоянно поддерживать ветку на форуме

6) Накручивать аккаунт, сообщениями на разных ветках

Вот такой план работ, это не на один месяц.

Пример площадки - http://www.sibdom.ru/forum/topic/31/