Заполнить профили в соц. сетях

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен11 заявок250 просмотров

Есть 10 незаполненных зарегистрированных профилей вк. Нужно их оживить. Добавить личную информацию, аватарки (7-10 штук), фоточки (несколько альбомов из путешествий), аудиозаписи (20-30), посты на стенку (5). Так же добавить 20 запланированных постов которые публиковались бы через 3-4 дня. Тематика страниц -- туризм активный отдых, лыжи, походы, велосипеды.

3$ за одну страницу.

8 лет назад
nikolaskoh
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отличный, очень внимательный исполнитель, рекмоендую.
Заказчик четко поставил задачу, что является большим плюсом. Кроме этого, отвечал на все возникшие вопросы. Всегда был на связи, оплата в срок. В общем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад

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