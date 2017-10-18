Есть страница с услугами в инстаграмм. Требуется продвижение по: - Определенной стране (Западные страны) - Возрасту - Тегам Пишите вашу цену и что в нее входит. ...
Публикация постов в vk, instagram, facebook
Есть 1 проект, финансовая тематика. Созданы группы в vk, instagram. Нужно в каждой группе размещать по 1 посту в 2 дня. В дальнейшем будет ещё 2 проекта, для них нужно будет создать группы и заниматься их раскруткой. Стоимость?
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