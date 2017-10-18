Публикация постов в vk, instagram, facebook

Есть 1 проект, финансовая тематика. Созданы группы в vk, instagram. Нужно в каждой группе размещать по 1 посту в 2 дня. В дальнейшем будет ещё 2 проекта, для них нужно будет создать группы и заниматься их раскруткой. Стоимость?