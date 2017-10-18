Публикация постов в vk, instagram, facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок186 просмотров

Есть 1 проект, финансовая тематика. Созданы группы в vk, instagram. Нужно в каждой группе размещать по 1 посту в 2 дня. В дальнейшем будет ещё 2 проекта, для них нужно будет создать группы и заниматься их раскруткой. Стоимость?

8 лет назад
musya
Мария 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров