Заполнить группу в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок165 просмотров

Нужен контент менеджер со стажем. Умение работать с редакторами и заинтересованность в развитие и росте сообщества. Без опыта работы или возможности проявить свои умения не беспокоить.

Нужно заполнить группу статьями!

8 лет назад
ADCompany
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров