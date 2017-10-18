Ведение группы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок195 просмотров

Ищем специалиста по ведению группы ВК и Инстаграм школы иностранных языков (образовательный центр)  https://vk.com/24klass_plus.подписка ЦА, таргетинговая реклама. Долгосрочное сотрудничество. От вас рекомендации, портфолио (примеры, отчеты).

8 лет назад
guest_15083509194887
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров