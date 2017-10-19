Таргетинг вк/фб

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок425 просмотров

Добрый день, есть новостной сайт по теме шоу-бизнеса. Интересует настройка таргетинга на новости с  фб/вк на группы и на сам сайт. Опишите подробно:

- опыт в данной нише

- процесс работы

- прогнозы

- цены

Надеюсь найти человека для постоянного сотрудничества.

8 лет назад
seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров