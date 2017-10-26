Продвижение в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок287 просмотров

Необходимо Администратор соц сетей. В обязанности входят:

• Ежедневная публикация интересной информации по тематике группы с уникальным текстом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Одноклассники, Google +)

• Активное общение с подписчиками группы 

• Повышение связи с участниками группы.

• Проведение конкурсов, акций и т.д.

• Приглашение новых участников (живые люди БЕЗ собак!).

• Удаление спама, рекламы, заблокированных пользователей и т.д.

• Оформление новостей уникальными изображениями, наполнение тематическим контентом: Фотоальбомы, Видеозаписи, Аудиозаписи. 

• Подбор профилей для обмена рекламой. 

• Предоставление недельного отчёта о проделанной работе 

7 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров