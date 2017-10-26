Здравствуйте Я актер, проживающий в Лос Анджелесе. В данный момент мне необходимо увеличить количество фолловеров на Инстаграме За месяц мне необходимо увеличить количество фолловеров с 2.000 до 20.000 Это ...
Продвижение в соц. сетях
Необходимо Администратор соц сетей. В обязанности входят:
• Ежедневная публикация интересной информации по тематике группы с уникальным текстом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Одноклассники, Google +)
• Активное общение с подписчиками группы
• Повышение связи с участниками группы.
• Проведение конкурсов, акций и т.д.
• Приглашение новых участников (живые люди БЕЗ собак!).
• Удаление спама, рекламы, заблокированных пользователей и т.д.
• Оформление новостей уникальными изображениями, наполнение тематическим контентом: Фотоальбомы, Видеозаписи, Аудиозаписи.
• Подбор профилей для обмена рекламой.
• Предоставление недельного отчёта о проделанной работе
Заявки фрилансеров
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