Раскрутить аккаунт Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок210 просмотров

Доброго времени суток, задача простая для специалиста своего дела :)

Нужно раскрутить аккаунт инстаграм, условие - только реальные подписчики и продвижение по региону Харьков и Харьковская область. 

Проведение всяческих конкурсов в Инстаграм - приветствуется.

@vipservicekharkiv - аккаунт, ему более полугода, есть некоторые наработки - возможно неправильные.

Жду предложений

8 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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