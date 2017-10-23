Скрытая реклама на форумах (крауд-маркетинг)

Для сайта продажи загородной недвижимости необходимо сделать постинг - прогнать сайт по 100-200 форумам с высокой посещаемостью и разместить по одному рекламному посту.

Варианты форумов:

- тематические и околотематические (недвижимость и стройка)

- не тематические, популярные с большой посещаемостью

Т.е. это может быть как существующая тема - добавить в нее пост с названием компании и ссылкой на сайт, либо начать новую тему и в ней уже соотв. разместить рекламный пост.

Площадки могут быть разных тематик - главное чтобы они были посещаемыми.

Трафик у площадок должен быть не менее 500 чел в сутки.

Желательно чтобы у вас был собственный список площадок (чтобы не тратить время на подбор).

Жду от вас предложения по стоимости работ + число площадок для постинга.