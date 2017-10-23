Необходимо Администратор соц сетей. В обязанности входят: • Ежедневная публикация интересной информации по тематике группы с уникальным текстом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Одноклассники, Google +) • Активное общение с ...
Скрытая реклама на форумах (крауд-маркетинг)
Для сайта продажи загородной недвижимости необходимо сделать постинг - прогнать сайт по 100-200 форумам с высокой посещаемостью и разместить по одному рекламному посту.
Варианты форумов:
- тематические и околотематические (недвижимость и стройка)
- не тематические, популярные с большой посещаемостью
Т.е. это может быть как существующая тема - добавить в нее пост с названием компании и ссылкой на сайт, либо начать новую тему и в ней уже соотв. разместить рекламный пост.
Площадки могут быть разных тематик - главное чтобы они были посещаемыми.
Трафик у площадок должен быть не менее 500 чел в сутки.
Желательно чтобы у вас был собственный список площадок (чтобы не тратить время на подбор).
Жду от вас предложения по стоимости работ + число площадок для постинга.
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