Seo аудит

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок192 просмотра

Есть сайт ads kg Нужно провести аудит по seo Маленький и четкий аудит что бы мы поняли что делать с программистом и копирайтером. Благодарю.Регион продвижения Киргизия (Кыргызстан)Ключевые слова создание сайтов, разработка сайтов, в бишкеке

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров