Необходимо Администратор соц сетей. В обязанности входят: • Ежедневная публикация интересной информации по тематике группы с уникальным текстом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Одноклассники, Google +) • Активное общение с ...
Seo аудит
Есть сайт ads kg Нужно провести аудит по seo Маленький и четкий аудит что бы мы поняли что делать с программистом и копирайтером. Благодарю.Регион продвижения Киргизия (Кыргызстан)Ключевые слова создание сайтов, разработка сайтов, в бишкеке
Заявки фрилансеров
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