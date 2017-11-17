Дано:Недавно открывшийся интернет магазин материалов для маникюра.Необходимо:1. SMMреклама· Таргетинг· Инвайты· Лайкиинг· Френдинг· Комментинг2. Рассылкав мессенджеры3. …ваши предложения Бюджет до 50 т.р. От вас:Cпособы которыми вы занимаетесь + план развития магазина наваш взгляд, а также цены.
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Добавить в группу VK 150 человек
Сейчас там 2 человек.
Группе 6-7 месяцев.
Оплата ЯД.
Выбранный исполнитель
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