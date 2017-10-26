Smm Реклама вконтакте, instagram, однокласники и т.д

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок168 просмотров

Дано:Недавно открывшийся интернет магазин материалов для маникюра.Необходимо:1.    SMMреклама·      Таргетинг·      Инвайты·      Лайкиинг·      Френдинг·      Комментинг2.    Рассылкав мессенджеры3.    …ваши предложения Бюджет до 50 т.р. От вас:Cпособы которыми вы занимаетесь + план развития магазина наваш взгляд, а также цены.

8 лет назад
abcgroop
Стогов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров