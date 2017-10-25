Ищу специалиста по таргетинговой рекламе! Vk, instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок212 просмотров

Здравствуйте!

Необходим человек, который поможет настроить таргетинг и будет его вести.

8 лет назад
Valentin_A
Куц 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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