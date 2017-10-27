Сделать рекламу на фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок133 просмотра

Необходимо сделать на фейсбуке рекламу по территории Нью Йорк и Бруклин на оказание услуг по ремонтным работам квартир.

8 лет назад
ppc_87
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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