Продвижение ИМ одежды в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен10 заявок190 просмотров

Необходим маркетолог по соцсетям, которыйподнимет наши группы в топ по продаваемым запросам, организует брендирование

для контент менеджера и собственно обеспечит прирост продаж

8 лет назад
lerkakrasilovaa
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Marlenzl
Марлен 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$100
7 дней
C Марленом начали работать в первый раз. Всё отлично. Понравился подход к продвижению. Чувствуется стремления к работе и с каким желанием он это делает. Продолжаем работу дальше...
Спасибо Валерия, заказчик с большой буквы. Четкая постановка задачи и своевременная оплата...

Заявки фрилансеров

Marlenzl
Марлен 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад