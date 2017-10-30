Здравствуйте коллеги, есть несколько группы вк развлекательного характера ( с продажами не связано) в среднем бюджет на одну группу 30 000 - 60 000 руб в месяц, Задачи 1 Разработка ...
Чистка фолловеров в твиттер-аккаунте
Персону в твиттере зафолловило около 2000 ботов, в основном с индийскими, вьетнамскими, китайскими профилями.
Необходимо методично снизить число читателей до реального, добавив каждого из ботов в черный список. На данный момент защиты от такого наплыва читателей не существует, кроме ручного бана.
Все очень просто и крайне муторно. Никакого списка для бана читателей создать нельзя. Видите профиль с характерным фото (на аватарке сразу виден азиатский или индийский типаж) - добавляете в черный список. И так около 2000 раз.
Прошу указать в предложениях желаемый размер оплаты (можно за каждый профиль, это легко контролируется) и сроки выполнения работы.
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