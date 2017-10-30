Чистка фолловеров в твиттер-аккаунте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки219 просмотров

Персону в твиттере зафолловило около 2000 ботов, в основном с индийскими, вьетнамскими, китайскими профилями.

Необходимо методично снизить число читателей до реального, добавив каждого из ботов в черный список. На данный момент защиты от такого наплыва читателей не существует, кроме ручного бана.

Все очень просто и крайне муторно. Никакого списка для бана читателей создать нельзя. Видите профиль с характерным фото (на аватарке сразу виден азиатский или индийский типаж) - добавляете в черный список. И так около 2000 раз.

Прошу указать в предложениях желаемый размер оплаты (можно за каждый профиль, это легко контролируется) и сроки выполнения работы.

8 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nasty20
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$1
1 день
Выполнила работу по аккаунтам в твиттере. Рекомендую!
Хороший заказчик.Рекомендую)

Заявки фрилансеров

nasty20
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад