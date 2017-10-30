Таргетинг и посев для тематических групп ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок181 просмотр

Здравствуйте коллеги,  есть несколько группы вк развлекательного характера ( с продажами не связано) 

в среднем бюджет на одну группу 30 000 - 60 000 руб в месяц,

 

Задачи 

1 Разработка стратегии продвижение групп

2 Настройка  таргетинга

3 Посев (размещение и разработка промопостов для дальнейшего размещения рекламы в других группах)

4 Анализ проделанной работы

5 Отчет в екселе

Цель привлечение подписчиков

Жду ваших предложений.

8 лет назад
saweliy7
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров