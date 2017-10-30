Нужно наполнить сообщество ВК постами

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки141 просмотр

Даю бесплатный доступ в smmbox, даже есть отобранные источники для постов.

Требуется только запостить тематические посты, выбирая их из моих рубрик

Просто нет времени сидеть и постить.

Количество постов в сутки - 25-30. Заполнить на месяц.

Жду от вас предложения по оплате.

8 лет назад
Juli-Pat
Юлия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров