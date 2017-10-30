Нужно наполнить сообщество ВК постами

Даю бесплатный доступ в smmbox, даже есть отобранные источники для постов.

Требуется только запостить тематические посты, выбирая их из моих рубрик

Просто нет времени сидеть и постить.

Количество постов в сутки - 25-30. Заполнить на месяц.

Жду от вас предложения по оплате.