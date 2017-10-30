Ищу SMM специалиста, которому можно было бы делегировать заказы по продвижению на Facebook. Основные 2 задачи: 1. Публикация информационно-развлекательных постов для поддержания общения в группе и активного расшаривания 2. Работа ...
Нужно наполнить сообщество ВК постами
Даю бесплатный доступ в smmbox, даже есть отобранные источники для постов.
Требуется только запостить тематические посты, выбирая их из моих рубрик
Просто нет времени сидеть и постить.
Количество постов в сутки - 25-30. Заполнить на месяц.
Жду от вас предложения по оплате.
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