Продвижение интернет магазина через соц. сети (SMM)

Тематика: Интернет магазин радиоуправляемых моделей и игрушек.Требуется услуга по продвижению интернет магазина с оплатой за результат.

Продвижение интересует через различные соц. сети (SMM)

Оплата оговаривается индивидуально.

Готовы работать как с частными лицами так и с компаниями.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте на каком источнике трафика специализируетесь, сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!