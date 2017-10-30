Продвижение интернет магазина через соц. сети (SMM)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок202 просмотра

Тематика: Интернет магазин радиоуправляемых моделей и игрушек.Требуется услуга по продвижению интернет магазина с оплатой за результат.

Продвижение интересует через различные соц. сети (SMM)

Оплата оговаривается индивидуально.

Готовы работать как с частными лицами так и с компаниями.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте на каком источнике трафика специализируетесь, сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!

8 лет назад
obraz575
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров