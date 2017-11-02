Тематика - кафе, регион Москва.
Продвижение ютуб канала
Канал создан в начале 2017 года, контент наполнялся регулярно. Сейчас стоит адача продвинуть канал, вывести в топ по ключевым запросам, для того чтобы обеспечить постоянный приток трафика на канал. Поэтому, распишите что конкретно вы предлагаете и сколько это будет стоить. Какие гарантии? Спасибо.
Заявки фрилансеров
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