Продвижение ютуб канала

Канал создан в начале 2017 года, контент наполнялся регулярно. Сейчас стоит адача продвинуть канал, вывести в топ по ключевым запросам, для того чтобы обеспечить постоянный приток трафика на канал. Поэтому, распишите что конкретно вы предлагаете и сколько это будет стоить. Какие гарантии? Спасибо.