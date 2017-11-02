Продвижение ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки118 просмотров

Канал создан в начале 2017 года, контент наполнялся регулярно. Сейчас стоит адача продвинуть канал, вывести в топ по ключевым запросам, для того чтобы обеспечить постоянный приток трафика на канал. Поэтому, распишите что конкретно вы предлагаете и сколько это будет стоить. Какие гарантии? Спасибо.

7 лет назад
Molibden
Алексей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров