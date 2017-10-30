Раскрутка аккаунта в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок174 просмотра

Раскрутить аккаунт в Интаграме или Фейсбуке.Раскрутка путём добавления реальных пользователей услуг в данном городе.Услуги - Beauty-сфера.

8 лет назад
innamala
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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