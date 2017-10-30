Зарегистрировать и оформить группы в нескольких соцсетях

Здравствуйте.

У меня есть группа в вк, в которой я публикую шутки.

И сейчас хочу начать публиковать шутки из этой группы сразу в несколько соцсетей.

Поэтому нужно зарегистрировать и оформить группы в следующих соцсетях:

- ок

- телеграм

- твитер

- вибер

- инстаграм (аккаунт я зарегистрировал), надо только его посимпатичнее оформить

- fb (группу я создал), надо только посимпатичнее ее оформить, проверить что группа открытая и в нее могут люди вступать (потому что я не уверен, что разобрался с настройками)

Общий стиль оформления групп и описание можно взять из основной группы в вк.

Каких-то жестких критериев по оформлению нет. Главное, чтобы не выглядело неопрятно и небрежно.

Так же группы надо перелинковать. То есть, в каждой группе прописать ссылки на остальные группы.

Создать аккаунты надо с указанием моей почты. То есть, чтобы у меня был полный контроль над созданными группами и они были зарегистрированы на меня.

Если где-то это невозможно сделать, то напишите мне, на каких страничках мне нужно зарегистрироваться, чтобы я дальше дал вам логин и пароль, чтобы Вы могли оформить группу.

В каждую группу так же надо добавить по 5 шуток (в виде картинки), которые можно взять из основной группы в вк (автор шутки так же должен присутствовать)

Логин и пароль от инстаграм и фейсбука я готов дать.

Напишите, пожалуйста, Ваши условия на выполнение этой задачи.