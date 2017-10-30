Требуеться администратор для раскрутки готовой страницы в faceboоk

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок123 просмотра

Тебуеться администратор для готовой бизнес страницы в faceboоk, для раскрутки ее в Харькове и харьковской обл.

Создание тематических постов и добавление целевой аудитории. Цель привлечение клиентов. Страница: Extremetravel Харьков.

8 лет назад
ViktorPinaev
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров