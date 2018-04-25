nikmedvedev

Есть страница: https://www.tts.ru/testpage/newauto/ На ней есть слайдер сверху и нижний слайдер "Audi A4 c пробегом". Сейчас они сверстаны с использованием слайдера slick-slider. Но так как на других страницах сайта используется слайдер sly, например тут: https://www.tts.ru/auto/detail.php?auto=958949 , то происходит конфликт ...