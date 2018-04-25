nikmedvedev

Для коробочного типового битрикс24 нужна следующая доработка. В карточке сделки выводится история писем. Для блока письма необходимо добавить закладку со списком вложений письма, т.к. сейчас сведения о вложении в карточке письма в сделке отсутствуют. Дизайн на усмотрение разработчика. Дабы ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести проект на WebAssyst из папки поддомена в папку домена в рамках одного хостинга Пробуем вручную копировать, новый сайт не открывается.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать вэб-сервис для экспорта и импорта данных в рекламные кампаниии яндекс директ и гугл адвордс Согласно ТЗ во вложении ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1sG6nBSYarItQBrO4MFNVwFkEclBwgRzkВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть страница: https://www.tts.ru/testpage/newauto/ На ней есть слайдер сверху и нижний слайдер "Audi A4 c пробегом". Сейчас они сверстаны с использованием слайдера slick-slider. Но так как на других страницах сайта используется слайдер sly, например тут: https://www.tts.ru/auto/detail.php?auto=958949 , то происходит конфликт ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Повторить вёрстку страницы: https://www.bmw-avilon.ru/insight/1er/ Но нужно добавить хлебные крошки как показано в первом вложении. Стили кнопок должны быть как на тут: https://bmw-tts.ru/choose/x5-2018/ Ширину контейнера с контентом нужно сделать такую же как на странице: https://bmw-tts.ru/choose/ 2. Повторить вёрстку страницы: https://www.bmw-avilon.ru/insight/1er/0947702/ Но ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт shinydiski24.ru В safari в смартфоне и планшете если перейти в пункте раскрытого меню например в легковые шины, то при попытке в safari нажать на кнопку назад открывается темный прямоугольник меню, но пустой, а должна ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Дизайн-макеты подготовлены для сайта https://www.tts.ru Соответственно футер и хедер будут как сейчас на сайте. Верстка всех трех страниц нужна с учётом адаптива (смартфон, планшет (на ваше усмотрение), десктоп). Форма захвата (которая на последнем экране) должна раскрываться при нажатии ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
Во вложении архив с уже свёрстанной страницей. Необходимо из верхнего изогнутого блока сделать слайдер, согласно дизайн-макетам, которые также во вложении. Стили самого блока не трогать, в вёрстке стили немного отличаются от макета. Страница свёрстана на bootstrap 4 Исходники макетов ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать лендинг, согласно дизайн-макета во вложении. Верстать нужно с учётом адаптива на бутстрапе, потому как футер и хедер уже свёрстаны на предыдущем проекте Отрисосывывать адаптив не стали, потому как логично понятно, как блоки должны выглядеть в ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Во вложении №2 вёрстка страницы "Калькулятор подбора шин" с которой нужно перенести контент с сохранением стилей на страницу, которая во вложении №1 "Калькулятор подбора шин 2". Необходимые для переноса стили добавляйте в файл стилей custom.css во ...Завершен6 лет назад
Во вложении вёрстка главной страницы. Необходимо сверстать страницы с Новостями (страница с анонсами и страница с подробным описанием новости) согласно дизайн-макетов, которые можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1GFxtmOHg8loDwMApZbQnkB03wOseQHu1 За основу взят вот этот шаблон, если он будет необходим для ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $35
Нужно сверстать и поправить стили страниц шаблона согласно исходников, доступных по ссылке: https://drive.google.com/open?id=17Sj5qh6zhqveAonWrizy2UgobDwXlyB6 ссылка на шаблон, внедренный в битрикс: http://m.cl88189.tmweb.ru/Завершен6 лет назад
Во вложении архив купленного html шаблона. На базе данного шаблона необходимо создать несколько страниц. На базе шаблона – значит взять блоки, уже реализованные в шаблоне и скомпоновать согласно приложенным макетам. В данной работе следует выполнять компоновку только контентной ...Завершен6 лет назад
Требуется создать управляющий класс для работы с системой голосования на сайте. Класс должен управлять созданием/обновлением/поиском элементов инфоблоков. Подробное ТЗ прилагаю. Для исключения автоматических ответов, прошу писать в начале обращения слово весна. Спасибо.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Для андроид и IOS требуется разработать приложение для расширения базы контактов. Речь идет о приложении, которое сможет загрузить в свой список контакт уже загруженных приложений вибер, телеграм, контакты в симкарте, контакты телефона. Цель приложения - создать дополнительные ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Для магазина автошин и дисков shina.globula.tmweb.ru требуются доработки фильтров каталога, создание доп страниц, правки контента. Проект написан на битрикс. Необходим специалист со знанием php и знанием основ битрикс. Оплата по часам 500р/часВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть разные задачи под битрикс фреймворк. нужен программист для периодической работы удаленно. Есть задачи на добавление страниц в административной панели администрирования. Т.е. Бэк энд. доработка разных таблиц там же в панели и т.п. Начинайте обращение со слова ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
на проекте sibkrsk.ru следует выполнить доработки: 1. В блоке калькулятор нужно синее поле растянуть повыше и туда написать вот такой текст: "Больше документов, зато меньше процентная ставка!" + 2. В калькуляторе добавить кнопку индивидуальные условия и при нажатии на ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
На битрикс фреймворке написана конфигурация учета материалов. В Админской панели имеются ряд таблиц, созданных разработчиками и, которые следует расширить и доработать. ТЗ во вложении. прошу начинать обращение со слова Весна, дабы исключить автоматические ответы. Предварительна оценка работы 6-8 часов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть куб OLAP в Excel, построенный на базе MSSQL При работе с измерениями куба требуется фильтровать измерение менеджеров по выбранным контрагентам. При этом выбрать контрагентов в выпадающем списке невозможно, т.к. они отображаются не все из-за величины списка. Настройки ...Базы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад