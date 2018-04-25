nikmedvedev

Никита Медведев nikmedvedev

 
42 годаРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка формы сделки для битрикс24 (коробка)

    Для коробочного типового битрикс24 нужна следующая доработка. В карточке сделки выводится история писем. Для блока письма необходимо добавить закладку со списком вложений письма, т.к. сейчас сведения о вложении в карточке письма в сделке отсутствуют. Дизайн на усмотрение разработчика. Дабы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Модификация Импорт объявлений из яндекс директ, при помощи АПИ в форма

    Необходимо разработать вэб-сервис для экспорта и импорта данных в рекламные кампаниии яндекс директ и гугл адвордс Согласно ТЗ во вложении ТЗ:  https://drive.google.com/open?id=1sG6nBSYarItQBrO4MFNVwFkEclBwgRzk

    Рекламная кампания
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Преобразовать слайдер slick-slider в слайдер sly

    Есть страница: https://www.tts.ru/testpage/newauto/ На ней есть слайдер сверху  и нижний слайдер "Audi A4 c пробегом".  Сейчас они сверстаны с использованием слайдера slick-slider.   Но так как на других страницах сайта используется слайдер sly, например тут: https://www.tts.ru/auto/detail.php?auto=958949  ,   то происходит конфликт ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Повторить вёрстку страниц с учётом адаптива с некоторыми изменениями

    1. Повторить вёрстку страницы: https://www.bmw-avilon.ru/insight/1er/ Но нужно добавить хлебные крошки как показано в первом вложении. Стили кнопок должны быть как на тут: https://bmw-tts.ru/choose/x5-2018/   Ширину контейнера с контентом нужно сделать такую же как на странице: https://bmw-tts.ru/choose/      2. Повторить вёрстку страницы: https://www.bmw-avilon.ru/insight/1er/0947702/ Но ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить ошибки в вёрстке на сайте (в том числе для Safari)

    Есть сайт shinydiski24.ru В safari в смартфоне и планшете если перейти в пункте раскрытого меню например в легковые шины, то при попытке в safari нажать на кнопку назад открывается темный прямоугольник меню, но пустой, а должна ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка страниц по дизайн-макетам из Figma

    Дизайн-макеты подготовлены для сайта https://www.tts.ru Соответственно футер и хедер будут как сейчас на сайте. Верстка всех трех страниц нужна с учётом адаптива (смартфон, планшет (на ваше усмотрение), десктоп). Форма захвата (которая на последнем экране) должна раскрываться при нажатии ...

    Figma
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка слайдера

    Во вложении архив с уже свёрстанной страницей. Необходимо из верхнего изогнутого блока сделать слайдер, согласно дизайн-макетам, которые также во вложении. Стили самого блока не трогать, в вёрстке стили немного отличаются от макета. Страница свёрстана на bootstrap 4 Исходники макетов ...

    Bootstrap
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка лендинга с адаптивом, согласно дизайн-макета

    Необходимо сверстать лендинг, согласно дизайн-макета во вложении.  Верстать нужно с учётом адаптива на бутстрапе, потому как футер и хедер уже свёрстаны на предыдущем проекте Отрисосывывать адаптив не стали, потому как логично понятно, как блоки должны выглядеть в ...

    BootstrapБитрикс1С-Битрикс
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенести вёрстку с одной страницы сайта на страницу другого сайта.

    Во вложении №2 вёрстка страницы "Калькулятор подбора шин" с которой нужно перенести контент с сохранением стилей на страницу, которая во вложении №1 "Калькулятор подбора шин 2".  Необходимые для переноса стили добавляйте в файл стилей custom.css во ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вёрстка страниц согласно дизайн-макетов

    Во вложении вёрстка главной страницы. Необходимо сверстать страницы с Новостями (страница с анонсами и страница с подробным описанием новости) согласно дизайн-макетов, которые можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1GFxtmOHg8loDwMApZbQnkB03wOseQHu1 За основу взят вот этот шаблон, если он будет необходим для ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка вёрстки шаблона

    $35

    Нужно сверстать и поправить стили страниц шаблона согласно исходников, доступных по ссылке: https://drive.google.com/open?id=17Sj5qh6zhqveAonWrizy2UgobDwXlyB6 ссылка на шаблон, внедренный в битрикс: http://m.cl88189.tmweb.ru/

    Битрикс
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка верстки html

    Во вложении архив купленного html шаблона.  На базе данного шаблона необходимо создать несколько страниц.  На базе шаблона – значит взять блоки, уже реализованные в шаблоне и скомпоновать согласно приложенным макетам.  В данной работе следует выполнять компоновку только контентной ...

    HTMLВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание управляющего класса на PHP для битрикс

    Требуется создать управляющий класс для работы с системой голосования на сайте. Класс должен управлять созданием/обновлением/поиском элементов инфоблоков. Подробное ТЗ прилагаю. Для исключения автоматических ответов, прошу писать в начале обращения слово весна. Спасибо.

    PHPБитрикс
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется разработка приложение для андроид и IOS для списка контактов

    Для андроид и IOS требуется разработать приложение для расширения базы контактов. Речь идет о приложении, которое сможет загрузить в свой список контакт уже загруженных приложений вибер, телеграм, контакты в симкарте, контакты телефона. Цель приложения - создать дополнительные ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется доработка/ досоздание сайта на битрикс

    $200

    Для магазина автошин и дисков shina.globula.tmweb.ru требуются доработки фильтров каталога, создание доп страниц, правки контента. Проект написан на битрикс. Необходим специалист со знанием php и знанием основ битрикс. Оплата по часам 500р/час

    PHPБитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • На проект битрикс требуется специалист по битрикс фреймворк

    Есть разные задачи под битрикс фреймворк. нужен программист для периодической работы удаленно. Есть задачи на добавление страниц в административной панели администрирования. Т.е. Бэк энд. доработка разных таблиц там же в панели и т.п. Начинайте обращение со слова ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка верстки

    на проекте sibkrsk.ru  следует выполнить доработки:  1. В блоке калькулятор нужно синее поле растянуть повыше и туда написать вот такой текст:  "Больше документов, зато меньше процентная ставка!" +  2. В калькуляторе добавить кнопку индивидуальные условия и при нажатии на ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется доработка проекта на bitrix Framework

    На битрикс фреймворке написана конфигурация учета материалов. В Админской панели имеются ряд таблиц, созданных разработчиками и, которые следует расширить и доработать. ТЗ во вложении. прошу начинать обращение со слова Весна, дабы исключить автоматические ответы. Предварительна оценка работы 6-8 часов ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка вычисляемых измерений в Excel OLAP

    Есть куб OLAP в Excel, построенный на базе MSSQL При работе с измерениями куба требуется фильтровать измерение менеджеров по выбранным контрагентам. При этом выбрать контрагентов в выпадающем списке невозможно, т.к. они отображаются не все из-за величины списка. Настройки ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
smityukh
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Правка вёрстки шаблона
Время от времени сотрудничаю с данным заказчиком. Оплата всегда вовремя. Все четко. Советую к работе.
Данный проект исполнен без нареканий, все правки выполнены согласно пожеланиям и в срок, рекомендую к работе.
Ответный отзыв
SergeiLys
Сергей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перенести вёрстку с одной страницы сайта на страницу другого сайта.
Заказчик выполнил все условия договора. Оплата произведена в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Перенос страницы сделан качественно, сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
smityukh
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработка верстки html
Заказчик ответственно подходит к работе, отвечает на уточняющие вопросы, постановка задачи ясна и четкая. Сотрудничеством доволен
Виталий хороший исполнитель, выполнил все работы по вёрстке в срок, а так же поправил все недочеты оперативно, рекомендую.
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Найти ошибку в javascript
Всё отлично! Рекомендую Никиту!
Сергей вникает в суть задачи и объективно оценивает свои возможности. Рекомендую
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$90
10 баллов
6 лет назад
Восстановление базы данных из ФАЙЛА в MySql
Спасибо за сотрудничество, на самом деле задача не тривиальная и интересная была. Работать понравилось.
Кирилл работу выполнил, восстановил серьезную базу данных, до 3,5 гб. для системы битрикс. проект ожил. Спасибо большое Кириллу за профессионализм и пунктуальность.
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