Ведение группы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок260 просмотров

Необходимо ведение группы 

Четкое ТЗ и контент план.

5-7 постов в день

50$

7 лет назад
ADCompany
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров