Помощь/консультация фейсбук реклама форма для для сбора лидов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок110 просмотров

Нужна консультация ( голос или текст) в помощи настройки рекламы по сбору лидов, тема веб сайты аудитория европа (русско говорящие).

8 лет назад
stefan-t
Степан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров