Ищем человека, которыйвладеет английским языком. Нужно найти различные бизнес-сообщества по Нью-Йорку и Бруклину в фейсбуке или других ресурсах. Также будут другие задания по поиску. Оплата почасовая.100 руб в час. Все подробности при запросе.
Помощь/консультация фейсбук реклама форма для для сбора лидов
Нужна консультация ( голос или текст) в помощи настройки рекламы по сбору лидов, тема веб сайты аудитория европа (русско говорящие).
Заявки фрилансеров
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