Разместить посты в Vk и Instagram

Здравствуйте. Требуется размещение стилизованных постов в VK и Instagram.

В Vk вам скидываю ссылку на пост с картинками, вам нужно его редактировать в Adobe Ilustrator с помощью готового шаблона (вам предоставлю+дам инструкцию,если забыли как делать) и придумать продающий заголовок и кинуть в отложенные посты.

В Instagram тоже скидываю вам ссылки на фото - вы их стилизуете с помощью готового шаблона в Adobe Illustrator, а также нужен креатив, прикольно нарезать видео(оплачивается отдельно) , посты с продающим заголовком

Если был у вас опыт публикации постов в Instagram будет только плюсом.