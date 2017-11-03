Разместить посты в Vk и Instagram

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки176 просмотров

Здравствуйте. Требуется размещение стилизованных постов в VK и Instagram. 

В Vk вам скидываю ссылку на пост с картинками, вам нужно его редактировать в Adobe Ilustrator с помощью готового шаблона (вам предоставлю+дам инструкцию,если забыли как делать) и придумать продающий заголовок и кинуть в отложенные посты. 

В Instagram тоже скидываю вам ссылки на фото - вы их стилизуете с помощью готового шаблона в Adobe Illustrator, а также нужен креатив, прикольно нарезать видео(оплачивается отдельно) , посты с продающим заголовком 

Если был у вас опыт публикации постов в Instagram будет только плюсом.

8 лет назад
T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов

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